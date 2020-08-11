МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Финский производитель мобильных телефонов Nokia начал продажи на российском рынке двух кнопочных телефонов. Речь идет о Nokia 125 и Nokia 150.

Это два новых кнопочных телефона, один более дешевый, другой — немного дороже.

Телефон Nokia 125 представляет собой устройство с экраном в 2,4-дюйма, пластиковым корпусом с крупными кнопками для управления гаджетом и набора текста.

Помимо этого в телефоне установлено FM-радио.

Емкость батареи — 1 020 мАч. Как заявляет производитель, эта батарея позволит телефону три недели работать в режиме ожидания. Сутки — в режиме разговора.

Цена устройства — 2 990 рублей.

Вторая модель — Nokia 150 — будет стоить 3 790 рублей. В нее создатели поставили камеру, Bluetooth для обмена файлами, mp3-плеер и поддержку карты microSD объемом до 32 ГБ памяти.