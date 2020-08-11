МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Третья фаза испытаний российской вакцины против коронавируса начнется 12 августа, все данные будут опубликованы, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

"Третья фаза начнется сразу после регистрации, то есть начнется завтра", — сказал Дмитриев.

Он также заявил, что данные по всем фазам испытаний будут опубликованы "как только они появятся".

Что касается географии, то тТретья фаза клинических испытаний российской вакцины за пределами России в ближайшее время начнется в ОАЭ, Саудовской Аравии и на Филиппинах. Путин объявил о регистрации в России первой вакцины от коронавируса

"Мы также начнем ее (третью фазу испытаний – ред.) в августе в ОАЭ, Саудовской Аравии, Филиппинах. Надеемся также, что в Бразилии… Данные по всем фазам будут опубликованы, мы также опубликуем данные исследований института Гамалеи на животных", — сказал Дмитриев.

ЗАКАЗ НА МИЛЛИАРД

РФПИ получил заявки на приобретение 1 миллиарда доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира, заявил Дмитриев.

"Мы уже получили предварительные заявки на более чем 1 миллиард доз российской вакцины. Конечно, это вопрос одобрения вакцины в разных странах, вопрос мощностей для производства вакцины на различных рынках, но мы можем подтвердить, что мы получили предварительные заявки на чуть более 1 миллиарда (доз — ред.) из более чем 20 стран", — сказал Дмитриев.

КТО БУДЕТ ПРОИЗВОДИТЬ

Промышленное производство вакцины от COVID-19 начнется на мощностях "Р-Фарм" и "Генериум" после подтверждения стабильности технологии, заявили в пресс-службе Минпромторга.

Минздрав России во вторник зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанную НИЦЭМ им Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцина начнет производиться на двух площадках — центром Гамалеи и заводом "Биннофарм".

"Договоренность с "Р-Фарм" и "Генериумом" в силе, сейчас на этих площадках идет отработка технологий. Площадки будут включены в регистрационное удостоверение по мере подтверждения стабильности технологии. После этого на них начнется промышленное производство вакцины", — сообщили в пресс-службе.