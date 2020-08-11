МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Mail.ru Group продлила возможность удаленной работы для своих сотрудников минимум до 1 октября, сообщил РИА Новости представитель компании Сергей Лучин.

"Благополучие и безопасность команды — одна из ключевых ценностей для Mail.ru Group, поэтому мы на самом деле продлили возможность удалённой работы как минимум до 1 октября", — сказал Лучин.

Mail.ru Group 16 марта уведомила сотрудников о переводе на удаленную работу минимум до 31 марта, затем срок продлевался. В мае стало известно, что компания будет работать на удаленке до 1 сентября.

Первыми на удаленку перешли офисы Mail.ru Group в Москве и Санкт-Петербурге, а затем в течение недели — все остальные.