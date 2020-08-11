МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Минкомсвязь РФ запустила программу, в рамках которой компании смогут получить льготные кредиты под 1-5% годовых на реализацию проектов цифровой трансформации, а министерство будет компенсировать банкам недополученные ими доходы на предоставление таких кредитов, сообщил замглавы министерства Максим Паршин.

Ранее во вторник Паршин сказал, что Минкомсвязь подготовила проекты директив, обязывающие госкомпании и компании с госучастием принять программы цифровой трансформации, основанные на отечественных IT-решениях.

"Наряду с обязательной частью, где мы директивно обяжем государственные компании встать на путь цифровизации и делать это скоординировано и высокими темпами, правительство предусматривает меры поддержки, которые будут стимулировать и дадут дополнительные ресурсы для реализации программ цифровой трансформации. И одним из важнейших, а может быть, главным инструментом является льготное кредитование", — сказал Паршин на совместном с Ассоциацией российских банков (АРБ) вебинаре по вопросу льготного кредитования.

"Мы запустили уже программу льготного кредитования. Уже в этом году предусмотрены существенные средства в федеральном бюджете, за счет которых мы можем компенсировать банкам недополученные ими доходы на предоставление льготного кредита", — сообщил замминистра. По его словам, льготный кредит на цифровую трансформацию будет предоставляться по ставке для конечного заемщика от 1 до 5% годовых. При этом Минкомсвязь компенсирует банкам 90% ключевой ставки Банка России (сейчас 4,25%).

Замминистра сообщил, что правила реализации программы, порядок отбора и полномочия банков утверждены, Минкомсвязь с 10 августа начала аккредитовывать банки и подписывать с ними соглашения. "Мы максимально упростили процедуру отбора банков, рассмотрения заявок, для того чтобы мы могли максимально быстро принимать соответствующие решения и заемщики могли бы максимально быстро и комфортно получать соответствующие кредиты, а банки – получать соответствующие субсидии в виде компенсации", — отметил Паршин.

Он добавил, что в случае высокого интереса к программе со стороны банков, Минкомсвязь будет готова скорректировать критерии их отбора.