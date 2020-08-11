МОСКВА, 11 авг — Dow Jones. Последние несколько лет Qualcomm активно рекламировала стандарт 5G – и к ней наконец прислушались.

Отчет полупроводниковой компании за 3-й финквартал, выпущенный 29 июля, чрезвычайно воодушевил инвесторов. Опубликованные результаты сопровождались неожиданным заявлением о том, что Qualcomm наконец урегулировала спор о ставках роялти за патенты с Huawei Technologies, которая теперь является крупнейшим в мире продавцом смартфонов по рыночной доле. Этот спор впервые возник в середине 2017 года, примерно в то время, когда разгоралась юридическая баталия Qualcomm с Apple. Однако урегулирование этого дела в прошлом году не привело к разрешению спора с Huawei. Напротив, произошедшее с тех пор ухудшение торговых отношений между США и Китаем делало урегулирование маловероятным.

Новости о соглашении обрадовали инвесторов, и акции Qualcomm на следующий день выросли на 15%. Однако Qualcomm по-прежнему оценивается с 16%-ным дисконтом к индексу PHLX Semiconductor по мультипликатору будущей прибыли. В долгосрочной перспективе компания, внедрившая многие технические стандарты современных беспроводных сетей и устройств, резко отстает от конкурентов по полупроводниковой сфере из-за растущих юридических и регуляторных рисков.

Урегулирование с Huawei устраняет очередной повод для беспокойства и должно стать дополнительным катализатором роста акций Qualcomm в ближайшие месяцы. Сильная и своевременно занятая позиция компании в сегменте 5G сделала ее модемные процессоры и другие чипы необходимым компонентом для производителей смартфонов, которые хотят оставаться конкурентоспособными. В прошлую среду Samsung представила четыре новых 5G-устройства с новейшими прикладными процессорами Snapdragon от Qualcomm. Google, другой пользователь Snapdragon, в прошлый понедельник заявила, что этой осенью запустит как минимум два смартфона Pixel с поддержкой 5G.

Однако главным клиентом остается Apple. Необходимость в конкурентоспособном 5G-модеме заставила компанию урегулировать спор с Qualcomm в прошлом году. В результате Qualcomm вновь станет поставлять чипы для устройств Apple, начиная с первого iPhone 5G, запуск которого ожидается в октябре. Аналогичная логика может стоять за урегулированием с Huawei, хотя Qualcomm потребуется экспортная лицензия от правительства США, чтобы поставлять чипы проблемному китайскому гиганту индустрии смартфонов. Не случайно компания уже просила правительство США смягчить ограничения для Huawei.

Стейси Расгон из Bernstein, повысившей рекомендацию по акциям Qualcomm до "покупать" после результатов 3-го квартала, считает, что сделка с Huawei может увеличить прибыль Qualcomm на 30 центов на акцию. Аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что за финансовый год по сентябрь 2021 года компания заработает 6,35 доллара на акцию.

Но даже без этого спрос на 5G, как ожидается, поможет Qualcomm увеличить выручку от продаж чипов на 10% до 16,1 млрд долларов в этом году и на 39% — в следующем году, согласно FactSet. Обычно на чиповый сегмент приходится более трех четвертей от общей выручки Qualcomm.

Конечно, есть риск, что спрос на 5G останется низким. Покрытие сетей остается ограниченным, и телефоны с 5G могут стать слишком дорогим продуктом для ослабленной экономики. Однако цены уже снижаются. В июне Samsung запустила телефон 5G за 599 долларов, а Google заявляет, что ее устройства 5G Pixel, ожидаемые позднее в этом году, будут стоить от 499 долларов.

И, как это было с предыдущими стандартами связи, переход на 5G в любом случае произойдет. Официальный прогноз Qualcomm, которая ожидает, что продажи телефонов 5G в этом году достигнут 175-225 млн единиц, может показаться высоким, однако его среднее значение составляет менее 17% от официального прогноза общих продаж смартфонов в этом году от International Data Corp. – 1,2 млрд единиц. Выйдя на данный рынок, Apple, вероятно, приведет с собой многих из своих преданных поклонников, которые известны своей готовностью платить за самое новое и самое лучшее.

На этот раз в гонке будет участвовать и Qualcomm.

— Автор Dan Gallagher, dan.gallagher@wsj.com; перевод ПРАЙМ; +7 (495) 645-37-00; dowjonesteam @ 1prime.biz

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