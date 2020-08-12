МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Схем обмана покупателей при оплате товара в интернет-магазинах очень много. Преступники создают поддельные сайты магазинов, карточки товаров и оплаты, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"Мошенники заметили, как сильно выросла популярность онлайн-площадок за время пандемии. Число преступлений, связанных с покупками онлайн, выросло в десятки раз. Чтобы не допустить списаний со своей карты мошенниками, стоит всегда проверять магазин, в котором вы совершаете покупки", — советует эксперт.

Он рекомендует всегда проверять данные продавца – адрес (фактический и юридический), контактные телефоны (и не полениться позвонить, чтобы проверить). Также стоит обратить внимание на ИНН и ОГРН организации – если указать эти данные на сайте ФНС, можно удостовериться, существует такая организация или нет, и на торговлю какими товарами имеет разрешение. Затем следует удостовериться, что адрес компании, указанный на сайте, совпадает с тем, который фигурирует в реестре ФНС, отмечает Мясоедов.

"Самым надежным способом оплаты товара является наложенный платеж, когда посылка оплачивается на почте при вручении товара. Оплата посылки по факту доставки товара курьером – также является гарантией того, что магазин не исчезнет сразу после того, как вы оплатили товар со своей карты. При получении товара стоит удостовериться, что вам прислали именно то, что было заказано", — отметил эксперт.