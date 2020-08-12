МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Японский электронный гигант Toshiba Corporation в первом квартале 2020-21 финансового года (завершился 30 июня) получил чистый убыток, приходящийся на акционеров, в 11,348 миллиарда иен (107 миллионов долларов), что более чем в 12 раз меньше показателя годом ранее, говорится в отчетности компании.

Убыток на акцию составил 25,02 иены (0,24 доллара) против убытка в 264,99 иены (2,5 доллара) год назад. Выручка компании при этом сократилась на 26% в годовом выражении и составила 599,823 миллиарда иен (5,6 миллиарда долларов).

Операционный убыток составил за квартал 12,635 миллиарда иен, или 119 миллионов долларов, годом ранее была получена операционная прибыль в 7,828 миллиарда иен (74 миллиона долларов). Как отмечает агентство Рейтер, компания впервые за почти четыре года получила операционный убыток.

В Японии, на которую приходится чуть более половины выручки Toshiba, показатель опустился на 21,5%. В Азии, на которую приходится около четверти объема выручки, снижение продаж составило 33,6%. В Европе показатель сократился на 36,6%, а в странах Северной Америки продажи уменьшились на 21,3%.

Компания прогнозирует выручку по итогам 2020-2021 финансового года на уровне 3,18 триллиона иен (30 миллиардов долларов), операционную прибыль — на уровне 110 миллиардов иен (1 миллиард долларов), чистую прибыль — в 50 миллиардов иен (470 миллионов долларов).

Toshiba Corporation, основанная в 1875 году в Токио, специализируется на выпуске сверхточной электроники и электротехники, интегральных схем, промышленных компьютеров, сотовых телефонов, LCD-телевизоров, лифтов.