МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Штраф для компании Apple, которую Федеральная антимонопольная служба России признала виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения приложений на iOS может составить до 15% выручки на этом рынке в РФ, если она не исполнит предписание регулятора. Тем не менее опрошенные РИА Новости эксперты считают, что компания вряд ли всерьез воспринимает позицию антимонопольщиков.

ФАС РФ в понедельник признала компанию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений на iOS: компания препятствовала разработчикам приложений родительского контроля, а также в целом установила непрозрачные правила допуска приложений в App Store, хотя это единственные легальный способ установить программу на iOS.

Согласно действующему КоАП, штраф за несвоевременное исполнение предписания антимонопольного органа может составить до полумиллиона рублей. Если же компания его вовсе проигнорирует, то штраф может быть уже от 1% до 15% выручки на рынке, на котором совершено правонарушение. Как РИА Новости пояснили в ФАС, конкретный размер может быть определен только при рассмотрении дела об административном правонарушении в течение одного года с даты решения.

Тем не менее, как считает глава информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков, первый штраф вряд ли будет большим и компания, скорее всего, не обратит на него внимания.

"Не думаю, что первый штраф будет большим, компания, в любом случае, скорее всего, его проигнорирует. В дальнейшем будет зависеть от взаимодействия органов государственной власти России и компании", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Другой собеседник агентства, руководитель "Агентства кибербезопасности", член экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгений Лифшиц, пояснил, что несмотря на то, что Аpp Store уже несколько лет приносит компании значительную часть прибыли, Россия не входит даже в топ-10 государств, где магазин популярен.

"Выручка в нашей стране у Apple не очень большая, хотя, это конечно все равно миллионы, может быть, десятки или сотни миллионов рублей. В любом случае для Apple вопрос эксклюзивности их приложений — это имидж и бизнес-модель, пока что-то не изменится на самом высоком уровне, например, под давлением Конгресса, вряд ли компания будет всерьез исполнять требования российского ФАС, это для нее далеко не самый существенный рынок", — заключил он.