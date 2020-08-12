МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Международная телекоммуникационная компания Liberty Global сделала предложение швейцарскому провайдеру Sunrise Communications Group AG о поглощении, стоимость сделки оценивается в 6,8 миллиарда швейцарских франков (7,4 миллиарда долларов), говорится в сообщении компании.

"Liberty Global объявила сегодня, что, в соответствии с условиями соглашения о сделке между Liberty Global и Sunrise Communications Group AG, Liberty Global согласилась сделать обязательное тендерное предложение о покупке всех акций Sunrise за 110 швейцарских франков за акцию", — говорится в сообщении.

Премия составляет 32% к средневзвешенной по объему рыночной цене акций Sunrise за последние 60 дней в 83,17 швейцарских франков. Общая стоимость сделки оценивается в 6,8 миллиарда швейцарских франков, или 7,4 миллиарда долларов. Завершение сделки ожидается после получения необходимых одобрений, что стороны ожидают приблизительно в конце текущего года, и соблюдения прочих условий.

После сообщения о сделке акции Sunrise Communications дорожают на 26%, стоимость бумаг достигла их исторического рекорда в 109 швейцарских франков за акцию.

Liberty Global — международная телекоммуникационная компания, основанная в 2005 году после объединения Liberty Media International и UnitedGlobalCom. Штаб-квартиры располагаются в Денвере, Лондоне и Амстердаме. Штат компании составляет более 20 тысяч сотрудников.

Sunrise Communications — швейцарский телекоммуникационный провайдер со штаб-квартирой в Цюрихе. Штат составляет 1,7 тысячи человек.