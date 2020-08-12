МОСКВА 12 авг — ПРАЙМ. Виртуальный оператор связи "СберМобайл" стал первым из сотовых операторов, кто присоединился к проекту "Доступный интернет".

Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России, услуга уже запущена на территории Саратовской области.

До "Сбермобайла" в эксперименте, который направлен на обеспечение бесплатным доступом россиян к социально значимым отечественным интернет-сервисам, участвовали только в сетях домашнего интернета.

"СберМобайл" работает на базе сетей входящего в "большую четверку" оператора Tele2. Проект был запущен Сбербанком осенью 2018 года, работает на территории 66 регионов России.