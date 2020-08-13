МОСКВА, 13 авг – ПРАЙМ. Режим инкогнито может обеспечить вашу приватность на определенном устройстве, но не в сети, в том числе, при посещении "запрещенных" или нежелательных сайтов. Здесь вашу анонимность он не гарантирует, рассказал агентству "Прайм" заместитель руководителя лаборатории компьютерной криминалистики и исследования вредоносного кода Group-IB Сергей Никитин.

"Этот режим позволяет изолировать одну конкретную вкладку от других, поэтому сайты, которые вы просматриваете в этой вкладке, открытой в режиме "инкогнито", не будут отслеживаться в других. Таким образом, этот режим не обеспечивает вашей анонимности в сети, а скорее, обеспечивает вашу приватность на определенном устройстве ", — рассказал он.

Главная задача, которую решает использование режима инкогнито, — это устранение истории просмотров на конкретном устройстве. В разных веб-браузерах этот режим называется и работает немного по-разному.

Использование режима инкогнито оправдано в случае, когда вы вынуждены пользоваться чужим или общественным ПК. Он позволяет не сохранять историю посещений, автозаполнений, синхронизацию вкладок и последних поисковых запросов, а также не сохранять cookie-файлы.

Однако полной или хотя бы частичной приватности в сети такой режим обеспечить не может. Для достижения этой цели необходимо использование proxy- или VPN-сервисов либо onion- и i2p-сетей, заключил Никитин.