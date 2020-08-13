МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Блокировка бесконтактной оплаты картой – удобная функция для тех, кто опасается за несанкционированное списание средств со счета и за утрату персональных данных, рассказал агентству "Прайм" юрист Иван Соловьев.

По его словам, кто-то опасается, что при утере банковской карты с нее спишут от 1 до 3 тысяч рублей – лимит операции без pin-кода, а кто-то переживает за утечку персональных данных с помощью мобильных сканеров, используемых злоумышленниками.

"С помощью считывающего сканера мошенники получают доступ к персональным данным владельца, в том числе, уже к совершенным платежам, открывает им путь к дальнейшему использованию информации о владельце в корыстных целях", — отмечает эксперт.

Кроме того, мошенники могут на расстоянии считать карту и списать деньги. Современные хакеры создали программу, которая превращает смартфон жертвы во что-то вроде ретранслятора NFC-сигнала, что позволяет в нужный момент слегка или не слегка "облегчить кошелёк" его владельца, говорит эксперт.

Поэтому многие люди, уделяющие особое внимание своей финансовой безопасности, или отключают эту функцию, или хранят карты раздельно друг от друга в специальных экранизирующих кредитницах, заключил Соловьев.