МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль китайского производителя компьютерной техники Lenovo, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2020-2021 финансового года (завершился 30 июня) составила 213 миллионов долларов, что на 31% больше показателя год назад, говорится в отчетности компании.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, прогнозировали, что чистая прибыль компании составит примерно 107,5 миллиона долларов.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 1,76 доллара против 1,32 доллара за три месяца годом ранее. Выручка Lenovo в годовом выражении выросла на 7% — до 13,348 миллиарда долларов.

Lenovo Group Ltd. была основана в Пекине в 1984 году. Компания специализируется на производстве ПК, телефонов, серверов, рабочих станций, планшетов и иной потребительской техники. Штат компании составляет около 63 тысяч человек.