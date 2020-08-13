МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. У пользователей смартфонов на базе операционной системы Android появились фидеозвонки в мессенджере Telegram (компания создана Павлом Дуровым).

Первыми возможность совершать видеозвонки в Telegram получили пользователи устройств на базе iOS. В бета-версии приложения эта функция появилась еще в июне под номером 6.3.

Вслед за iOS такая функция стала доступна в бета-версиях мессенджера для Android и macOS.

Для устройств, работающих на ОС Android и macOS, видеозвонки стали доступны в новой версии Telegram 7.0.0 beta.

Для того, чтобы получить доступ к видеозвонкам, пользователям необходимо нажать на меню в правом верхнем углу любого чата. Для того, чтобы эта функция заработала, обновленная бета-версия должна быть установлена на гаджетах обоих собеседников.