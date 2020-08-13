МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Выручка "Мегафона" по МСФО во втором квартале 2020 года сократилась на 8,3% — до 78,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.

Чистая прибыль оператора выросла на 35,2% — до 4 миллиардов рублей. В сообщении поясняется, что в значительной мере на показатель повлияло сокращение затрат на финансирование в связи с планомерным снижением долговой нагрузки. Показатель OIBDA снизился на 8,4% — до 35,6 миллиарда рублей, рентабельность OIBDA стабильна на уровне 45,4%. Компании удалось удержать рентабельность OIBDA на уровне прошлого года за счет сокращения низкомаржинальных продаж оборудования, затрат на продажи и маркетинг, общехозяйственных затрат.

Как отмечается в сообщении, закрытие салонов связи в отдельных регионах, введенные ограничения на перемещение в большинстве крупных городов и общее снижение потребительской уверенности во втором квартале усилили влияние на выручку от продажи оборудования и аксессуаров, которая сократилась на 24,7%, до 5,2 миллиарда рублей. Общее количество посетителей салонов связи "Мегафона" во втором квартале было на 40% ниже, чем годом ранее.

Сервисная выручка "Мегафона" во втором квартале составила 73,4 миллиарда рублей, снизившись на 6,9%. Выручка от услуг мобильной связи снизилась на 7,6% и составила 66,593 миллиарда рублей, включая доходы от передачи данных в размере 27,539 миллиарда (сокращение на 1,7%).

Закрытие значимой части розничных салонов существенно снизило приток новых абонентов и выручки. Кроме того, чтобы поддержать абонентов в период самоизоляции, оператор на протяжении длительного периода предоставлял ряд услуг бесплатно, что также отразилось на доходах. Влияние на выручку оказало и сокращение доходов от роуминга в условиях закрытия границ, отмечается в сообщении.

Фиксированная выручка продемонстрировала небольшой рост на 1% и составила 6,8 миллиарда рублей за счет роста выручки от домашнего интернета, услуг информационной безопасности и облачных решений даже в условиях негативного влияния пандемии и введения нерабочих дней в апреле-мае на потребление услуг в сегменте B2B.