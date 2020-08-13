МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Компания Facebook обвиняется в сборе биометрических данных свыше 100 миллионов пользователей социальной сети Instagram, сообщает издание Business Insider.

По данным из иска, поданном против компании, в Instagram есть инструмент, который использует систему распознавания лиц и создает "шаблон лица", который затем хранит в своей базе данных. Социальную сеть обвиняют в том, что она автоматически сканирует на фотографиях пользователей лица людей, которые могут даже не пользоваться Instagram.

"Когда Facebook собирает защищенные биометрические данные пользователей Instagram, она использует их, чтобы улучшить свои возможности распознавания лиц в своих продуктах — в том числе в приложении Facebook — и делится этой информацией в разных сервисах. Facebook делает это, не предоставляя необходимые уведомления и сведения, требующиеся по закону Иллинойса", — приводит издание текст искового заявления.

По данным издания, по закону штата Иллинойс Facebook может быть вынужден заплатить от 1 до 5 тысяч долларов за нарушение, таким образом общая сумма, которую компанию могут заставить выплатить, может составить до 500 миллиардов долларов.

Представитель Facebook Стефани Отуэй отрицает представленные в иске обвинения.

"Иск безоснователен. Instagram не использует технологию распознавания лиц", — заявила Отуэй.