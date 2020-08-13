МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Компания, занимающаяся борьбой с киберпреступлениями Group-IB обнаружила неизвестную до этого хакерскую группировку RedCurl.

Предположительно, сообщает компания, группировка состоит из русскоговорящих хакеров, пишет "Коммерсант".

RedCurl активно работает на криминальном рынке как минимум с 2018 года: за это время было совершено 26 целевых атак на коммерческие организации России, Украины, Великобритании, Германии, Канады и Норвегии.

Компанией Group-IB продолжается фиксация новых атак RedCurl в разных странах по всему миру.

Как минимум 10 жертв группы это российские организации и компании, у которых есть представительства на территории страны.

Специалисты Group-IB идентифицировали 14 жертв шпионажа со стороны RedCurl. Они связались со всеми пострадавшими компаниями.

Целью группировки является получение документов, которые представляют коммерческую тайну. В их число входят:

контракты,



финансовая документация,

личные дела сотрудников,



документами по судебным тяжбам,



документооборот по строительству объектов.



Это, отмечают в Group-IB, свидетельствует о заказном характере атак группировки RedCurl с целью недобросовестной конкуренции. Это является редким явлением на хакерской сцене, добавили в компании.