МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Банк России выпустил мобильное приложение "ЦБ онлайн" — помощник для тех, кто пользуется финансовыми услугами, сообщается на сайте регулятора.

"Новое приложение даст возможность потребителям задать регулятору вопрос о финансовых продуктах и услугах и оперативно получить ответ по наиболее часто встречающимся проблемам, а также проверить информацию о финансовой организации, узнать, какие услуги она оказывает, и найти на карте ее ближайший офис", — говорится в сообщении.

Кроме того, пользователи приложения смогут оставить отзыв о качестве услуг, предоставляемых банками и другими финансовыми организациями. ЦБ отмечает, что в дальнейшем будет учитывать такую информацию при взаимодействии с финансовыми компаниями.

Также в приложении планируется публиковать полезные статьи по финансовой тематике. Помимо этого, в приложении можно проверить банк или страховую компанию на наличие лицензии, а также выяснить, имеет ли право оказывать услуги микрофинансовая организация.

"Это новый формат и новый опыт для Банка России. Мы стараемся использовать современные формы взаимодействия с потребителями финансовых услуг, чтобы сделать доступ к нужным им сведениям и сервисам максимально оперативным и удобным. Мы также рассчитываем на обратную связь и будем дорабатывать приложение с учетом пожеланий и замечаний пользователей", — отметил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, слова которого приводятся в сообщении.

Приложение доступно на платформах Android и iOS.