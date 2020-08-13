МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Более 3 тысяч внутренних документов якобы норвежской нефтегазовой сервисной компании Karmsund Maritime Group AS оказались в открытом доступе в интернете, рассказал РИА Новости основатель компании DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян.

По данным эксперта, документы появились в открытом доступе 12 августа.

"Всего было опубликовано более 3 тысяч документов, в числе которых: списки клиентов, инвойсы, данные банковских карт, конфигурационные файлы для терминального доступа к корпоративной сети и другие. Документы выложены в открытый доступ и доступны для скачивания", — сообщил он.

"Предположительно, утечка произошла в сингапурском офисе компании — Karmsund Maritime Singapore PTE Ltd. Судя по тому, что некоторые документы датированы началом августа 2020 года, инцидент произошел совсем недавно, а злоумышленники получили доступ к файлам нескольких рабочих компьютеров", — отметил Оганесян.

Он добавил, что данная утечка может быть опасна для компании. "Во-первых, тем, что терминальный доступ открывает мошенникам возможность для проникновения в корпоративную сеть и хищения других данных, а также запуска вирусов-вымогателей. Кроме того, похищенные данные банковских карт могут использоваться для незаконного списания средств через оплату онлайн-покупок или приобретение криптовалют", — пояснил эксперт.