"Яндекс" подтвердил присутствие в офисе в Минске неизвестных с оружием
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российская компания "Яндекс" в четверг подтверждает информацию о присутствии в офисе в Минске неизвестных людей с оружием.
Как сообщили в компании, в настоящее время выясняются детали происходящего.
Ранее издание The Bell со ссылкой на источник сообщило, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри, писало издание.
"Подтверждаем. Выясняем детали", — сказали в пресс-службе.
Помимо этого "Яндекс" подтвердил сообщения об обыске в минском офисе компании Uber, детали тоже выясняются.
https://1prime.ru/telecommunications_and_technologies/20200813/831908356.html