МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Российская компания "Яндекс" в четверг подтверждает информацию о присутствии в офисе в Минске неизвестных людей с оружием.

Как сообщили в компании, в настоящее время выясняются детали происходящего.

Ранее издание The Bell со ссылкой на источник сообщило, что неизвестные люди в черной одежде с оружием пришли в офисы "Яндекса" в Минске. Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри, писало издание.

"Подтверждаем. Выясняем детали", — сказали в пресс-службе.

Помимо этого "Яндекс" подтвердил сообщения об обыске в минском офисе компании Uber, детали тоже выясняются.