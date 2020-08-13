МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Неизвестные в черном с оружием пришли в два офиса "Яндекса" в Минске, требований не выдвинули, с находившимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет, сообщил РИА Новости источник в компании.

"Неизвестные пришли в два офиса — "Яндекс" (отделы разработки и сервисов) и водительский хаб "Яндекс.Такси". В офисах работает несколько человек, так как с марта компания в удаленном режиме. В офисе были только охранники, дежурные и ключевые специалисты, поддерживающие работу офисов", — сообщил он. "Яндекс" подтвердил присутствие в офисе в Минске неизвестных с оружием

"Пришли люди в черном и с оружием. О требованиях не сообщили, с сотрудниками в офисах связи нет", — добавил собеседник.

Неизвестные в черном и с оружием, блокировавшие два офиса компании в Минске, о требованиях не сообщали.

"Несколько (человек — ред.)", — подтвердили в пресс-службе в ответ на вопрос, сколько на текущий момент человек находится в офисе.

В минском офисе "Яндекс" на проспекте Победителей, 104 в четверг проводятся следственные действия, сообщили РИА Новости сотрудники соседних офисов, расположенных в этом же бизнес-центре.

Как сообщают очевидцы, в офис утром пришли люди в черном и в масках, их было три-четыре человека. По словам одного из очевидцев, когда он проходил мимо офиса "Яндекса", с пришедшими общались только сотрудники "Яндекса", руководства на местах уже не было.

Корреспондент РИА Новости поднялся в офис "Яндекса", дверь открыл, предположительно, сотрудник правоохранительных органов. Он отметил, что никаких комментариев не дает, "все комментарии будут позже".

На ресепшене "Яндекса" оперативно не смогли прокомментировать данную ситуацию.

Возле офиса обстановка спокойная, на парковке стоит микроавтобус, на котором, предположительно, приехали правоохранители.

Ранее источник в компании сообщил РИА Новости, что неизвестные в черном с оружием пришли в два офиса "Яндекса" в Минске, требований не выдвинули, с находившимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет.