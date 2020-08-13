МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Китайская компания ByteDance, владелец TikTok, ведет переговоры с индийским холдингом Reliance Industries Limited об инвестициях в бизнес TikTok в Индии для его возможной разблокировки в этой стране, сообщило издание TechCrunch со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, Reliance и ByteDance начали переговоры в конце июля, но пока не достигли соглашения. Источник сообщил, что бизнес TikTok в Индии оценивается более чем в 3 миллиарда долларов.

Власти Индии в июне на фоне обострения отношений с Китаем запретили использование 59 программ, в том числе китайской социальной сети TikTok, браузера UC Browser, мессенджера WeChat, по соображениям безопасности и конфиденциальности. Индия была крупнейшим рынком TikTok за пределами Китая с более чем 200 миллионами пользователей.

Отмечается, что переговоры также связаны с попытками владельца TikTok удержать ключевых сотрудников в Индии. По словам собеседников издания, несколько топ-менеджеров уже покинули компанию. Всего в индийском отделении работают порядка двух тысяч человек. ByteDance заверила сотрудников, что ведет переговоры с правительством Индии и не планирует увольнений, пишет издание.

Похожая ситуация с TikTok происходит в США. Президент Дональд Трамп в начале августа подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", в котором дал 45 дней на прекращение в американской юрисдикции любых сделок с ByteDance. Трамп заявил, что отвел на возможную сделку по покупке TikTok срок до 15 сентября. Microsoft ведет переговоры по покупке бизнеса TikTok в США, Канаде, Австралии и Новой Зеландии.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно является лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.

Индийская корпорация Reliance Industries Limited (RIL) занимается разведкой и добычей углеводородов, переработкой нефти и продажей нефтепродуктов. Кроме того, она занимается телекоммуникационным бизнесом и ритейлом. Штаб-квартира RIL находится в Мумбае.