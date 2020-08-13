МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Apple, Twitter, Netflix и Microsoft вошли в число 52 компаний и организаций, который подали жалобу в суд в отношении ограничений на получение рабочей визы США, введенных администрацией американского президента Дональда Трампа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на судебный документ.

В документах, переданных в суд в понедельник, компании предупреждают о последствиях ограничений на въезд в США для иностранных работников.

"Уже глобальные конкуренты в Канаде, Китае и Индии в частности хватаются за возможность привлечь высококвалифицированных, прогрессивных людей. И американский бизнес делает все возможное, чтобы адаптироваться, нанимая необходимые таланты для работы за пределами границ нашей страны. Прокламация (о приостановке выдачи виз – ред.) не учла эти затраты", — говорится в документе.

По мнению компаний, ограничения негативно повлияют на компании, их сотрудников и клиентов, экономику в целом и будущее американских инноваций.

Ранее администрация Трампа ограничила выдачу ряда рабочих виз, сославшись на необходимость защищать рабочие места американцев. В число виз, попадающих под ограничения, входят H-1B для работы в высокотехнологичных областях, H-4 для супругов-держателей ряда других виз (включая H-1B и H-2B), H-2B для низкоквалифицированных кадров, а также визы категорий J (для стажеров, преподавателей и летней работы) и L (переводы внутри компаний между офисами в разных странах).

Прокламация о приостановке выдачи виз была подписана президентом в июне, но де-факто визы не выдавались с марта из-за пандемии коронавируса.