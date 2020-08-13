МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Днем в четверг в офисы российского интернет-холдинга "Яндекс" в Минске пришли вооруженные люди в масках, допросили немногочисленных сотрудников, провели обыски и ушли без объяснений. Российское посольство ждет объяснений случившегося от белорусской стороны.

По данным интернет-холдинга, обыски проходили как в офисе самого "Яндекса", так и в офисе службы такси Uber, которая входит в холдинг. При этом РИА Новости не удавалось дозвониться в минский офис "Яндекса". Не было связи и с Uber в белорусской столице. Позднее источник РИА Новости в компании сообщил, что неизвестные, одетые в черное, пришли с оружием в два офиса "Яндекса", требований не выдвинули, а с находившимися в офисах несколькими сотрудниками связи нет.

Опрошенные РИА Новости очевидцы сообщали о трех-четырех людях в черных масках. Корреспондент РИА Новости в Минске поднялся в офис "Яндекса", дверь ему открыл, предположительно, сотрудник правоохранительных органов. Он отметил, что никаких комментариев не дает, на ресепшене "Яндекса" также оперативно не смогли прокомментировать данную ситуацию.

В то же время Следственный комитет Белоруссии и департамент финансовых расследований комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий в минских офисах "Яндекса" и Uber. Позднее корреспондент РИА Новости наблюдал, как шесть силовиков покинули офис "Яндекса" в Минске без комментариев.

Пресс-служба "Яндекса" сообщила, что обыски в ее офисах в Минске провели люди, представившиеся сотрудниками главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Белоруссии. Основания в протоколах обыска не были детализированы. "В ходе обыска никакое оборудование или документы изъяты не были. По окончании обыска сотрудники не задерживались", — сказал собеседник агентства.

"Представители "Яндекса" проинформировали посольство о посещении белорусскими правоохранителями… офисов компании в Минске. На вопросы правоохранителей сотрудниками компании были даны исчерпывающие ответы. Подробную информацию в связи с возникшей ситуацией дипломаты ожидают получить позднее", — заявило российское посольство.