МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Перезапуск смартфона сам по себе не нужен – алгоритмы их производства отточены, и техника работает стабильно. А вот приложения, которых у нас установлено достаточно много, могут приводить к сбоям в работе – чтобы устранить их, аппарат нужно перезагружать примерно раз в квартал, рассказал агентству "Прайм" руководитель ИТ-отдела разработчика программного обеспечения "Рексофт" Евгений Черток.

"Просто так перезапускать смартфоны не надо. Технологии, на которых создаются смартфоны, уже достаточно проверены, и сами гаджеты работают стабильно. А вот приложения, которые устанавливают на смартфоны, работают нестабильно. При работе многих из них могут накапливаться ошибки", — отметил он.

Часто правильным выходом из этого положения может стать перезагрузка устройства. Она удаляет накопившиеся ошибки с помощью чистой загрузки системы и приложений. Обойтись без них нельзя – мы все понимаем, что смартфоны нужны не сами по себе и не только для поиска в интернете. Приложения делают многие операции гораздо удобнее, и их популярность растет.

По данным аналитической компании App Annie, в 2019 году россияне потратили на загрузку мобильных приложений и покупки внутри них 1,06 млрд долларов, что на 40% больше, чем годом ранее. Объем мирового рынка мобильных приложений вырос до 120 млрд долларов.

По общему числу скачиваний приложений Россия занимает шестое место в мире. В этой ситуации отказаться от них невозможно, а вот перезапуск смартфона помогает удалить накопившиеся ошибки с помощью загрузки системы и приложений, говорит эксперт.

"Перегружать аппарат следует примерно раз в квартал, когда начинают сбоить приложения, смартфон "не видит" wi-fi, окна приложений не открываются и так далее. Если ничего в устройстве не "глючит", то специально перезагружать его не стоит. Просто у многих загружена и работает одновременно масса приложений, что может, в частности, приводить к сбою. Рекомендую чаще закрывать приложения, который вы сейчас не используете", — советует Черток.