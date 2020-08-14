МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Самый простой способ, к которому прибегают мошенники на онлайн-досках объявлений – получение предоплаты или залога за товар. Многие выманивают данные платежной карты жертвы и доступ к ее онлайн-банкингу, а также создают зеркальные ссылки, по которым деньги уходят мошенникам. Поэтому лучший выход – менять деньги на товар при встрече и никуда не вводить присылаемые "продавцами" коды, рассказал агентству "Прайм" юрист Иван Соколов.

"Популярны несколько основных способов мошенничества. Самый простой, когда продавец просит перевести деньги на номер его мобильного телефона. Это может быть предоплата или залог за товар. Кроме того, в ходе бесед мошенники настолько втираются в доверие к своей жертве, что просьба бросить пару тысяч на телефон не кажется чем-то необычным", — подчеркнул он.

Затем идут разнообразные уловки, направленные на получение мошенником данных платежной карты жертвы, а затем и доступа к онлайн-банку. Цель одна — вывести оттуда все деньги. Как правило, это связано с переводом средств жертве, поэтому она делает все, чтобы получить заветную сумму. Воры сначала узнают номер карты, а через некоторое время имитируют деятельность по переводу, получая по ходу необходимую им информацию, включая код с смс банка или CVV код на обратной стороне карты.

Есть и ещё один способ — мошенники создают так называемую зеркальную ссылку известного сервиса. Клиент переводит туда деньги, уверенный в чистоте сделки и честности получателя средств. На самом деле деньги уходят на систему денежных переводов, например, "Золотая корона", а уже оттуда на любые финансовые инструменты мошенников.

"Мои коллеги — правоохранители поведали, что подобные схемы воровства денег раскрыть невозможно в силу того, что "Золотая корона" не отвечает за юридические основания переводов денег своих клиентов. Да и документов никаких не составляется. А особо ушлые продавцы в открытую говорят о том, что деньги им были переведены за просмотр их объявления и фотографий на нем", — рассказал он.

Таким образом, самый лучший выход – менять деньги на товар. По старинке, при встрече. И уж точно не вводить никакие присланные "продавцами" коды и ни под каким видом не сообщать данные своих платежных средств, резюмирует Соловьев.