МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Чистая прибыль "Вымпелкома" (торговая марка "Билайн", входит в холдинг Veon) по РСБУ в первом полугодии 2020 года составила 4,601 миллиарда рублей, что на 60,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из отчета компании.

Выручка оператора снизилась на 5,9% — до 133,001 миллиарда рублей. Прибыль от продаж уменьшилась на 32%, составив 18,896 миллиарда рублей. Прочие доходы сократились на 69,8%, до 5,217 миллиарда рублей. Валовая прибыль уменьшилась на 12,3% — до 66,716 миллиарда рублей. Прибыль до налогообложения уменьшилась почти в 2 раза, до 7,894 миллиарда рублей.

Долгосрочные обязательства компании по состоянию на 30 июня составили 182,208 миллиарда рублей против 242,559 миллиарда рублей на конец 2019 года (снижение на 24,9%). Краткосрочные обязательства на ту же дату составили 161,585 миллиарда рублей против 115,841 миллиарда рублей на конец прошлого года (повышение на 39,5%).

"Вымпелком" — один из самых больших в России сотовых операторов. Компания принадлежит холдингу VEON Ltd. (прежнее название Vimpelcom Ltd.), крупнейший акционер которого — LetterOne Михаила Фридмана (47,9%).