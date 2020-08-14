МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Американская компания Epic Games подала в суд на корпорацию Apple из-за политики интернет-магазина App Store.

Разработчик популярной игры Fortnite подал иск после того, как американская компания Apple удалила из своего магазина игру.

Также Epic Games подала иск против другого амеркианского гиганта — Google. В этом случае иск подан из-за предполагаемого нарушения антимонопольного законодательства, через несколько часов после того, как Fortnite исчезла из магазина приложений Google Play.

Игру удалили и из магазина App Store (принадлежит Apple), вследствие чего был подан второй иск, в котором разработчик обвиняет Apple в антиконкурентном и монополистическом поведении на рынке.

"Epic подает иск, чтобы положить конец несправедливым и антиконкурентным действиям Apple, которые Apple предпринимает для незаконного сохранения своей монополии на двух разных многомиллиардных рынках", — говорится в иске.

Монополией на двух рынках разработчик называет контроль Apple над магазином App Store и над обработкой платежей при покупках внутри платформы приложений.

В иске Epic Games просит у суда заставить Apple изменить политику в магазине App Store. Денежной компенсации разработчик в иске не заявляет.

Epic Games протестует против "непомерной" комиссии в размере 30%, магазин Apple взимает при каждой покупке внутри приложений. Еще одно неправомерное по мнению Epic Games действие со стороны Apple — производитель iPhone не позволяет разработчикам проводить продажи в обход App Store.