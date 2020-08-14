МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Абсолютное большинство жителей Китая готовы отказаться от производимых американской компанией Apple устройств в пользу приложения для быстрого обмена сообщениями WeChat.

Как показал социологический опрос более 1 млн жителей Китая, в Поднебесной почти все готовы отказаться от использования в повседневной жизни производимых компанией Apple товаров.

Для проживающих в стране людей очень важным оказалось использование приложения WeChat, которое объявил "вне закона" президент США Дональд Трамп, обязав Apple исключить из своего магазина это приложение.

Из-за указа Трампа, теперь будет невозможно установить на телефон Apple приложение WeChat.

Напомним, что президент США запретил американским компаниям заключать сделки с китайской компанией Tencent (владеет WeChat).

Запрет будет распространяться на интернет-магазин App Store компании Apple: здесь будет нельзя выкладывать приложения китайских разработчиков.

Для жителей Китая использование WeChat является не только необходимым в личной жизни, но и по работе. Также в Поднебесной посредством WeChat можно оплачивать покупки: это стало привычным для многих пользователей приложения.