МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. В интернет попали полные характеристики планируемого к выпуску первого в мире смартфона с подэкранной камерой. Ранее стало известно, что китайский производитель гаджетов ZTE планирует выпустить первый в мире смартфон с подэкранной камерой.

Компания разрабатывает модель ZTE Axon 20 5G.

Полные характеристики этого телефона засветились в базе китайского центра сертификации телекоммуникационного оборудования TENAA.

Как следует из обнародованной информации, смартфон получит OLED экран в 6,92 дюйма. Разрешение — Full HD+.

Подэкранная селфи-камера получит разрешение в 32 млн пикселей.

Основаная камера будет оснащена четырьмя модулями. Это 64, 8, 2 и 2 мегапикселей.Емкость аккумулятора — 4120 мАч.

Смартфон получит от разработчиков процессор Snapdragon 765G с восемью ядрами Kryo 475 и тактовой частотой до 2,4 ГГц и графический ускоритель Adreno 620.

У модели телефона будет три вариации. Это 6, 8 или 12 ГБ оперативной памяти и 128 или 256 ГБ внутренней.

Смартфон будет работать на сетях 5G.

Напомним, что ранее Федеральная комиссия США по коммуникациям (FCC) официально объявила китайские телекоммуникационные компании Huawei и ZTE угрозой национальной безопасности.

Глава FCC Аджит Пай заявил, что обе компании связаны с компартией и военными Китая, а также обязаны по китайским законам сотрудничать с разведслужбами КНР.