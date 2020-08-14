МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram запланировал на 14 августа, день своей семилетней годовщины, введение функции видеозвонков, но оно может задержаться из-за долгой проверки обновления в магазине приложений App Store, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.

"Обновление с видеозвонками должно выйти сегодня, в седьмой день рождения приложения. Единственная причина, по которой вы не можете загрузить обновленную версию, заключается в том, что Apple не потратила несколько минут на ее проверку. Мы отправили им приложение на проверку несколько дней назад", — написал Дуров в своем Twitter.