МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Крупнейший российский сотовый оператор МТС в рамках программы обратного выкупа акций приобрел еще 1,5 миллиона обыкновенных акций, говорится в сообщении компании.

Акции были приобретены компанией "Бастион", 100%-ной дочерней компанией МТС. Приобретенные бумаги составляют 0,075% уставного капитала МТС.

Всего с начала запуска программы "Бастион" приобрел 8,228 миллиона обыкновенных акций МТС, включая 3,365 миллиона обыкновенных акций на сумму 1,074 миллиарда рублей, которые были выкуплены в рамках программы у АФК "Система". Суммарно выкупленные акции составляют 0,413% уставного капитала оператора.

По состоянию на 17.28 мск акции МТС на Московской бирже торговались на уровне 340,35 рубля за бумагу. Исходя из данной цены, общая сумма выкупленных акций компании за время действия программы составляет порядка 2,8 миллиарда рублей.

Совет директоров МТС 19 марта одобрил программу выкупа обыкновенных акций компании (в том числе представленных в виде ADS) на общую сумму до 15 миллиардов рублей сроком на один год. Программа начала действовать 31 марта. Половина средств направлена на выкуп бумаг у АФК "Система", которая владеет контрольным пакетом акций оператора через "дочку" Sistema Finance, остальные средства направлены на выкуп акций с открытого рынка.

В результате реализации программы эффективная доля группы АФК "Система" в капитале МТС не уменьшится и останется контрольной.

МТС — крупнейший российский оператор мобильной связи. Основной акционер — АФК "Система" Владимира Евтушенкова, владеющая 44,36% уставного капитала оператора (с учетом косвенного владения через подконтрольные компании — 55,64% акций, доля эффективного участия — 50,007%).