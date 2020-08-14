МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Канадское бюро по вопросам конкуренции начало расследование в отношении американской компании Amazon с целью установить, не влияет ли данная компания на конкуренцию в Канаде в ущерб другим компаниям и потребителям, говорится в заявлении антимонопольного регулятора.

"Бюро изучает вопрос о том, участвует ли Amazon в поведении.., которое влияет на конкуренцию в ущерб потребителям и компаниям, которые ведут бизнес в Канаде", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте канадского правительства.

Отмечается, что расследование продолжается, в настоящее время выводов о правонарушениях компании сделано не было. Канадский регулятор призвал участников рынка сообщать информацию, касающуюся проводимой проверки.

Amazon — американская технологическая компания, с фокусом на электронной коммерции, облачных сервисах и цифровом телевидении. Компания является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.