МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Модель Galaxy Note20 Ultra стала самой популярной в России по итогам первой недели предзаказа на новые смартфоны Samsung, в целом же спрос на новинки — на уровне ожиданий, рассказали опрошенные РИА Новости крупнейшие сотовые ритейлеры РФ.

Южнокорейская компания Samsung 5 августа представила новые смартфоны Galaxy Note20, Galaxy Note20 Ultra, а также Galaxy Z Fold2 с гибким экраном и планшеты Tab S7 и S7+ и "умные" часы Galaxy Watch3. Крупнейшие российские ритейлеры в тот же вечер открыли предзаказы, а сами продажи стартуют 21 августа. Стоимость Galaxy Note20 Ultra в бронзовом, черном и белом цветах составила 99 990 рублей за версию 256ГБ и 119 990 рублей за версию 512ГБ. Смартфон Galaxy Note20 в цвете графит, мятном и бронзовом стоит 79 990 рублей за версию 256 ГБ.

"По итогам первой недели предзаказа 81% от общего количества предварительных заявок приходится на модель Galaxy Note20 Ultra, в то время как на Galaxy Note20 – 19%. При выборе Galaxy Note20 Ultra покупатели чаще всего отдают предпочтение моделям в бронзовом цвете, на которые приходится 61% предзаказов. Еще 31% предзаказов приходится на чёрный цвет и 8% на белый. 43% предзаказов моделей Note20 приходится на цветовое решение графит, далее по популярности следуют бронзовый и мятный цвета", — рассказали в пресс-службе "Связного".

Наибольший отклик модель Samsung Note20 Ultra 256 нашла и у покупателей "Мегафона", самым полярным стал новый бронзовый цвет. "По итогам первой недели количество заказов в рамках запланированных объемов", — прокомментировал гендиректор компании "Мегафон ритейл" Андрей Левыкин.

Количество предзаказов на Galaxy Note20 у МТС сравнимо со спросом на модели прошлого года за аналогичный период времени. "Около 70% пользователей делают выбор в пользу более технологичной модели — Note20 Ultra. Наиболее популярный цвет новинок среди клиентов МТС — черный. Реже всего выбирают Note20 мятного цвета", — отметили в пресс-службе компании.

В "Билайне" также зафиксировали интерес с новым Samsung Galaxy Note20 Ultra. "Наибольшей популярностью пользуется смартфон этой модели в черном цвете, далее – в бронзовом и белом. А вот модель Samsung Galaxy Note20 привлекает покупателей именно в черном цвете", — отметили в пресс-службе. По данным "Связного", наибольшее количество предзаказов традиционно пришлось на Москву и Санкт-Петербург. В топ-5 городов по числу оформленных предзаказов также входят Якутск, Воркута и Ноябрьск.