МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Мессенджер Telegram в честь своего семилетия представил функцию видеозвонков в мессенджере, пока нововведение доступно только для пользователей смартфонов на базе ОС Android, говорится в официальном блоге мессенджера.

"Telegram исполняется семь лет. В 2013 году мы запустили небольшое приложение для безопасного обмена сообщениями, которое с тех пор выросло в платформу с более чем 400 миллионами активных пользователей… Сегодня мы рады представить нововведение, о котором пользователи нередко нас просили — быстрые и безопасные видеозвонки", — говорится в сообщении.

Альфа-версия видеозвонков в приложении доступна пока только для пользователей смартфонов на базе ОС Android.

"Мы вынуждены принести извинения пользователям iOS: сегодня нам пришлось запустить видеозвонки только на устройствах Android. Дело в том, что модераторы Apple не справились со своевременной проверкой новой версии приложения, хотя мы отправили её в App Store на несколько дней раньше, чем в Google Play. К сожалению, пользователям iOS придётся вместе с нами дожидаться, пока Apple проверит обновление", — отмечается в сообщении.

Для защиты данных в видеозвонках используется оконечное шифрование. В будущем Telegram планирует дополнить видеозвонки новыми функциями, а в ближайшие месяцы — запустить групповые видеозвонки. "Чтобы начать видеозвонок, нажмите на кнопку со значком камеры в профиле пользователя. Вы можете переключаться между голосовым звонком и видеозвонком прямо во время разговора, а также переписываться в чатах, не завершая звонка: его можно свернуть в небольшое окно в углу экрана", — поясняется в сообщении.

Помимо этого, мессенджер расширил набор анимированных эмодзи.