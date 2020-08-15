МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Электромагнитное излучение исходит от Wi-Fi-роутера, как и от любого электрического устройства, и если вы опасаетесь, что оно может навредить вашему здоровью, переместите его подальше от спального места или выключайте его на ночь, рассказал агентству “Прайм” директор института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев.

Что касается Wi-Fi-волн, то было множество исследований, но пока ни одна международная или серьезная организация не подтвердила, что они могут нанести вред человеческому здоровью, добавил он.

“В то же время, электромагнитное излучение исходит от роутера, который раздает интернет. Однако излучение идет от любого электрического устройства, которым мы пользуемся. Мы же не опасаемся волн, исходящих от электрического чайника", — отметил эксперт.

Если у вас мощный роутер и вы все же убеждены, что излучение от него может навредить здоровью, просто переместите его в прихожую, подальше от спального места. Если и это вызывает у вас опасение, просто выключайте его на ночь, посоветовал он.