МОСКВА, 15 авг — ПРАЙМ. Чтобы определить, установлены ли видеокамеры в помещении, надо площадь зрительно разбить на квадраты и тщательно исследовать каждый сектор, рассказал агентству “Прайм" директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

В первую очередь необходимо определить, есть ли в помещении повторяющиеся предметы — чайники, кофейники, игрушки. Особенно внимательно следует рассмотреть зоны, которые больше всего подходят для съемок видео или записи разговоров — возле дивана и кресел, кровати, напротив входа в ванную и туалет, в гардеробной. В отеле или офисе надо тщательно рассмотреть системы пожаротушения или оповещатели – они должны быть одинаковыми (если один отличается, можно заподозрить, что он установлен отдельно).

Также эксперт советует рассмотреть плитки потолка – отличие одной от остальных может быть признаком того, что ее вставили намеренно, особенно если в такой плитке есть отверстия.

Для работы видеокамеры необходимо электричество – надо внимательно рассмотреть розетки и понять, какие приборы от них “питаются”. “Если в комнате установлено для наблюдений зеркало, его можно определить по отражению пальца – в настоящем зеркале между пальцем и его отражением будет оставаться расстояние примерно в полсантиметра. Если этого нет – не исключено, что зеркало установлено для наблюдений”, — сказал эксперт.

Для поиска видеокамеры также можно полностью отключить все приборы от электропитания и выключить свет — если на камере установлен светодиод, его можно будет заметить. Кроме того, для поиска видеокамеры возможно использование тепловизора.