МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. MMI-коды, еще их называют "секретными", помогают пользователю "общаться" с сервисным приложением его оператора. Для этого владельцу телефона необходимо сформировать USSD-запрос, состоящий из набора цифр, знаков "звездочка" в начале и "решеточка" в конце, рассказал агентству "Прайм" партнер и директор компании "Интеллектуальный резерв" Павел Мясоедов.

"В ответ приходит необходимая информация для абонента. Таким образом можно уточнить баланс счета, сумму задолженности, отключить или подключить услуги, поменять тарифный план. Также оператор может идентифицировать пользователя при проверке", — объясняет эксперт.

Помимо ряда преимуществ (не надо звонить оператору и долго ждать), у MMI-кодов есть недостатки – частые ошибки, например, перезагрузка устройства, проблемы при получении информации при физическом износе SIM-карты, отмечает Мясоедов. Кроме того, для использования подобной системы клиенту необходимо запомнить сложные комбинации кодов, поэтому с каждым годом у этой системы все меньше пользователей.

"Однако некоторые секретные коды на Android могут пригодиться клиенту в условиях отсутствия интернета и ограниченного времени. Например, комбинация #06# позволяет узнать информацию об IMEI смартфона пользователя. Экстренно выключить телефон поможет сочетание *##7594##. Чтобы не копаться в меню, а сразу сбросить телефон к заводским настройкам, нужно набрать команду ##7780##. Также есть команда и для тех, кто по каким-то причинам хочет экстренно удалить все СМС-сообщения: #5376#", — рассказал эксперт.

Большинство секретных кодов – универсальны, но есть и специальные для пользователей iPhone. Например, команда *3001#12345# вызывает скрытое меню с информацией о SIM-карте, сети сотового оператора, уровнем сигнала, а с помощью комбинации *#5005*7672# можно узнать номер сервисного центра для своего сотового оператора, заключил Мясоедов.