МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Временная лицензия, которая была выдана правительством США американскому бизнесу для работы с китайскими компаниями Huawei и Honor, истекла 13 августа.Из-за этого на устройствах компании перестанут работать банковские и платежные приложения, а также ряд видеоигр.

В отсутствии такого разрешения от властей США корпорация Google не может работать с гаджетами этих брендов.

Портал Rueconomics отмечает, что, выдавая такой документ, Вашингтон не подумал о уже купленных пользователями устройствах китайских компаний.

Это решение властей должно было дать время бизнесу в США заменить телекоммуникационное оборудование, отказавшись от Huawei. А по факту — отразилось на обычных рядовых пользователей гаджетов.

Министерство торговли США не будет выдавать новые лицензии на работу с китайским бизнесом, а Google не будет предоставлять обновления безопасности для китайских гаджетов. Без таких обновлений смартфоны Huawei и Honor, которые уже были куплены пользователями, не смогут проходить аттестацию SafetyNet, вследствие чего перестанут работать банковские и платежные приложения и некоторые игры.