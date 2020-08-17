МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" разрешил сотрудникам работать в удаленном режиме еще минимум три месяца, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

"Яндекс" в середине марта рекомендовал своим сотрудникам временно работать из дома из-за коронавируса. В конце мая интернет-компания разрешила сотрудникам работать удаленно до сентября.

Теперь в компании решили вновь продлить возможность "удаленки". "Сотрудники "Яндекса" могут продолжать работать в удаленном режиме еще как минимум три месяца", — сказали в компании.

Там отметили, что сотрудники спрашивают про возможность возвращения в офис. "Поэтому мы хотим поменять "стандартный" режим работы последних месяцев и предоставить безопасную возможность сотрудникам "Яндекса" работать из офиса. В сентябре офис становится максимально приспособленным и безопасным для работы со своих мест. Все, кто хочет и готов – могут приходить, предварительно сдав ПЦР-тест. В дальнейшем ПЦР-тест надо будет сдавать не реже 1 раза в 2 недели", — рассказали в компании.

Там добавили, что сдать тест можно будет прямо в офисе, все тесты будет оплачивать компания. "Но повторим, что все желающие могут продолжать работать из дома до конца ноября. Мы будем следить за обстановкой во всех регионах своего присутствия и принимать дальнейшие решения по формату работы в зависимости от ситуации", — сказали в "Яндексе".

Ранее Mail.ru Group продлила возможность удаленной работы для своих сотрудников минимум до 1 октября.