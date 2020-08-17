С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 авг — ПРАЙМ. Сотовый оператор "Билайн" совместно с компаниями Nokia и Qualcomm запустили пилотную зону 5G в Санкт-Петербурге в городском пространстве СевКабельПорт, передает корреспондент РИА Новости.

Тестирование пилотной зоны 5G доступно обычным пользователям в течение месяца. Чтобы продемонстрировать возможности сетей 5G в Санкт-Петербурге, "Билайн" получил временное разрешение на использование частот в миллиметровом диапазоне (26-28 ГГц).

"В Санкт-Петербурге мы впервые запускаем пилотную зону 5G на столь длительное время с возможностью для пользователей протестировать преимущества нового стандарта связи на реальных продуктах компании. Игры – одна из наиболее популярных у наших клиентов сфер развлечений, где уже сегодня востребованы преимущества сети 5G", — прокомментировал исполнительный вице-президент по технике "Билайна" Валерий Шоржин.

В зоне 5G VR Gaming игроки смогут сразиться друг с другом в виртуальном пространстве. Многопользовательская игра будет проходить в формате PvP (игрок против игрока) со свободным перемещением. В игру пользователей переносят очки виртуальной реальности.

Часть локаций виртуального мира специально созданы похожими на площадку на пространстве СевКабель. Такая комбинация технологий создает для игроков ощущение полного погружения и дает возможность свободно перемещаться без лишних проводов и громоздкого оборудования.

Комплекты оборудования в этой зоне будут подключены к сетям 5G и помогут игрокам получить новый пользовательский опыт: они демонстрируют преимущества новых технологий, таких как высокая скорость передачи данных и низкая задержка.

Низкая задержка — одно из ключевых преимуществ сетей 5G для контента виртуальной реальности.