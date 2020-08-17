МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. Почта США несет убытки в 3-4 доллара за одну посылку, работая с онлайн-ритейлером Amazon и другими аналогичными компаниями, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу FOX News.

"Я скажу вам, что самая большая проблема, одна из самых больших проблем… для почты это Amazon… и другие аналогичные компании…. Мы теряем в среднем 3-4 доллара за посылку, мы теряем огромные суммы денег", — сказал Трамп.

Американский президент отметил, что финансовые проблемы почтовых отделений можно было бы решить повышением тарифов за доставку для интернет-магазинов. "Этот парень должно быть такой богатый, повысьте цены, позвольте ему заплатить", — добавил Трамп, вероятно, имея в виду гендиректора и совладельца Amazon Джеффа Безоса.

Amazon — американская технологическая компания, с фокусом на электронной коммерции, облачных сервисах и цифровом телевидении. Компания является одним из крупнейших в мире онлайн-ритейлеров. Помимо США, компания работает в Канаде, Китае, Бразилии, Японии и странах Европы. Интернет-магазин Amazon.com был запущен в июле 1995 года.