МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Изначально режим "полета" был разработан для того, чтобы на борту пассажиры не создавали помехи многочисленным датчикам и электронике самолёта. Однако этот режим имеет множество преимуществ, когда человек находится на земле. Например, ее удобно использовать при проблемах с подключением к интернету, рассказал агентству "Прайм" операционный директор Gamesup42 Ольга Тимофеева.

"Если телефон не может подключиться к Wi-Fi в кафе из-за плохого сигнала от роутера или не может переключиться на сеть со стабильным сигналом, можно просто включить на секунду режим "в полете", а не перезагружать телефон. Таким же образом можно переподключиться и к сотовой сети", — говорит эксперт.

Также этот режим полезен в том случае, когда аккумулятор телефона почти разрядился. Для сбережения зарядки на телефоне Тимофеева советует дополнительно выключить функцию геолокации. Режим "в полете" подходит и тем, кто едет в поезде, так как по дороге телефон пытается постоянно переподключиться все к новым и новым вышкам сотовой связи, что требует больших затрат электроэнергии.

"Эта функция может оказаться полезной и дома, когда нет никаких проблем со связью. С включенным режимом "в полете" вас никто не отвлечет от мобильной игры (если она не требует онлайн-присутствия). А "условно-бесплатные" игры будут показывать гораздо меньше рекламы", — отмечает эксперт.

Режим будет полезен и мамочкам, когда их телефон попал в руки ребенка — последствия от использования телефона будет гораздо легче исправить, заключила Тимофеева.