МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. Расценки на мобильную связь могут вырасти из-за открытия Россией границ после снятия ограничений из-за коронавируса, пишут "Известия".

Как отмечают опрошенные изданием эксперты, операторы сотовой связи будут стимулировать своих клиентов перейти на более дорогие тарифы.

На конец текущего 2020 года доходы операторов от международного роуминга могут восстановиться только на 15-30% к уровню прошлого 2019 года. По этой причине операторы будут стараться возместить потери.

Как следует из данных Федеральной антимонопольной службы (ФАС), с начала 2020 года расценки на связь и мобильный интернет итак уже подорожали на 3,5%.

В то же время операторы "большой четверки" говорили о том, что тарифы на международный роуминг с момента его возобновления были снижены.

Напомним, что после перекрытия границ РФ и авиасообщения с другими странами в марте с 1 августа россияне могут вылететь в три страны: Турция, Танзания, Великобритания.