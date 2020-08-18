МОСКВА, 18 авг — ПРАЙМ. В интернете опубликованы первые снимки новой модели смартфона американской корпорации Apple — iPhone 12 — в чехлах.

Примечательно, что снимки были опубликованы производителями чехлов для мобильных телефонов: именно они выложили фотографии iPhone 12.

Напомним, что ранее стало известно о планах компани Apple выпустить сразу четыре флагманских устройства: с экраном в 5,4 дюйма, два смартфона с экранами 6,1 дюйма и модель с экраном 6,7 дюйма — iPhone 12 Pro Max.

На этих фото можно увидеть, что корпуса устройств грядущей серии могут быть похожи на классический iPhone 4.

На снимках видно, что у корпусов устройств, которые производители аксессуаров используют для подгонки габаритов чехлов и прочего, отличительной особенностью станут прямые грани.

По фото, которые утекли в сеть ранее, видно, что у новых гаджетов станет меньше "челка", чем у моделей предыдущего поколения. При этом фото устройств, повернутых дисплеем вниз, не дают возможности оценить правдоподобность этих слухов.

Финансовый директор Apple Лука Маэстри говорил ранее, что компания отсрочит выход iPhone 12 на несколько недель: смартфоны появятся в магазинах не раньше сентября.