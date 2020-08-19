МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Удаление ненужных или тяжелых приложений на смартфоне, которые занимают место в хранилище и могут работать в фоне, поможет ускорить работу гаджета. Это относится и к виджетам на рабочем столе смартфона – они могут замедлять работу, рассказал агентству "Прайм" эксперт платформы НАФИ "Цифровой гражданин" Владимир Гриценко.

Медленно работают в основном старые смартфоны, причем это касается как устройств на iOS, так и на Android. "Тормозить" могут и современные ультрабюджетные устройства на облегченной операционной системе Android Go.

Ускорить старые или бюджетные смартфоны можно попробовать двумя способами: изменением настроек системы и удалением ненужных приложений или переходом на их менее ресурсоемкие аналоги, отмечает эксперт.

"В первую очередь стоит обратить внимание на действительно тяжелые приложения, такие как Facebook и YouTube. К примеру, на Android существуют облегченные версии приложений — например, Facebook lite, Google Maps Go. Можно пользоваться легкой мобильной версией сайта или сервиса в веб-браузере и совсем отказаться от отдельного приложения, если оно тормозит", — советует эксперт.

Также в интерфейсе системы можно по максимуму отключить графические эффекты и анимацию. Гриценко советует проверить, сколько памяти хранилища свободно: если меньше гигабайта, смартфон может тормозить.

"Следует изучить, работают ли какие-то программы в фоне: на iPhone это можно проверить в разделе "Батарея", а отключить — в пункте "Обновление контента" в основных настройках. На Android придется поэкспериментировать с Диспетчером приложений или активировать "Режим разработчика", где можно ограничить, в том числе, работу фоновых программ", — объясняет он.

"Обновление до последней доступной версии операционной системы не всегда помогает, а иногда может и ухудшить быстродействие. При этом современные смартфоны — те, что были выпущены в последние 3-4 года — уже практически не подвержены "тормозам". Если ваш телефон работает медленно, лучшим решением по избавлению от "тормозов" является покупка любого современного смартфона, не относящегося к классу сверхбюджетных решений", — заключил эксперт.