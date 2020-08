МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. "Яндекс" запускает приложение Go, которое объединило городские сервисы — заказа такси, еды, транспорта и каршеринга, говорится в сообщении интернет-компании.

Приложение "Яндекс Go" появится на месте приложения "Яндекс.Такси" (в которое ранее были добавлены "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка") и будет дополнен возможностями каршеринга "Яндекс.Драйв". Новое приложение также интегрирует расписание наземного транспорта — автобусов, троллейбусов и трамваев.

"Объединив в одном приложении возможности разных сервисов, "Яндекс Go" будет использовать все их ключевые технологии. Водители и курьеры, выполняющие заказы сервисов, будут меньше работать "вхолостую" и не будут простаивать в ожидании заказов", — поясняется в сообщении.

Компания отмечает, что вместе с названием изменится интерфейс "Яндекс Go", но останется преемственность со стилем "Яндекс.Такси". На главном экране приложения появятся иконки быстрого доступа к его функциям. Набор иконок — персональный для каждого пользователя, а алгоритмы "Яндекса" предугадывают, что именно сейчас нужно — добраться до дома, заказать блюдо из любимого кафе или продукты в "Лавке".

Пользователям приложения "Яндекс.Такси" нужно обновить его до последней версии, чтобы перейти на "Яндекс Go". Сервисы "Яндекс.Драйв", "Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" продолжат работу как в составе Go, так и в качестве отдельных приложений. Для новых пользователей сервис "Яндекс Go" уже доступен для скачивания в Google Play и AppStore.