МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Совет директоров "Вымпелкома" назначил на должность президента компании бывшего замглавы Минкомсвязи РФ Рашида Исмаилова, говорился в сообщении оператора.

"В соответствии с решением совета директоров "Вымпелком" от 17 августа 2020 года на позицию президента компании назначен Рашид Исмаилов. Александр Крупнов, ранее занимавший эту должность, переходит на позицию советника президента", — сообщила компания.

Руководство операционной деятельностью "Вымпелкома" в должности гендиректора продолжит осуществлять Александр Торбахов.

В соответствии с уставом компании, президент отвечает за управление оказанием услуг связи для ряда органов государственной власти. Изменения не окажут влияния на текущую операционную деятельность компании, а также на задачи, стоящие перед гендиректором, отмечается в сообщении.

"Мы рады, что к нашей управленческой команде присоединился такой профессиональный менеджер как Рашид, обладающий разносторонней экспертизой в области телекома и ИТ, и рассчитываем, что его знания и опыт помогут в достижении стоящих перед компанией целей", — приводятся в сообщении слова Торбахова.

Исмаилов работал в Минкомсвязи РФ с 2013 года — сначала директором департамента международного сотрудничества, а затем замминистра. До министерства Исмаилов работал в российских подразделениях Ericsson, Nokia Siemens Networks и Huawei.

После ухода из Минкомсвязи в 2018 году Исмаилов работал гендиректором компании "Данные – центр обработки и автоматизации" (ДЦОА), которая занимается установкой на сетях связи специальных систем маршрутизации трафика в рамках закона об устойчивой работе рунета.