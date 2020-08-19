МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Международная компания Group-IB, специализирующаяся на предотвращении кибератак, зафиксировала серию целевых атак на благотворительные организации: три фонда уже были атакованы, против еще семи готовились фишинговые кампании, говорится в сообщении компании.

"По данным специалистов Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB, по меньшей мере три крупных благотворительных организации подверглись атакам с использованием спуфинга (подмены адреса) электронной почты с начала августа. Также Group-IB обнаружила следы готовящихся кампаний против еще семи благотворительных организаций. В ходе атаки злоумышленники отправляли поддельные письма от лица руководителей благотворительных фондов их коллегам, например, из финансового отдела, с просьбой срочно оплатить лечение кого-то из подопечных организации", — говорится в сообщении.

Одно из таких писем 3 августа получили три сотрудника фонда Хабенского. Подозрительное сообщение насторожило команду фонда: благотворительная организация никогда не осуществляет переводов на личные банковские счета и персональные кошельки, письмо направили на проверку на предмет мошенничества в Group-IB. Эксперты выяснили, что злоумышленники отправили письмо с сервера хостинг-провайдера Timeweb, подделав технический заголовок под нужный адрес, чтобы ввести в заблуждение сотрудников фонда. При этом в поле "обратный адрес" вместо официального домена фонда использовался фальшивый домен, отличающийся последовательностью букв — "bfhk[.]ru".

Три дня спустя экспертам стало известно об аналогичной попытке вывести средства из фонда "Кислород", — рассылка в адрес сотрудников была зафиксирована 6 августа, киберпреступники специально зарегистрировали домен bfkislorod[.]ru (домен оригинального сайта bf-kislorod[.]ru).

"Проанализировав домен с помощью системы графового анализа, эксперты Group-IB обнаружили, что в период с 5 по 6 августа злоумышленники зарегистрировали еще семь доменов, копирующих имена известных благотворительных организаций, в том числе фондов "Алеша", "Подари жизнь" и "Старость в радость", — говорится в релизе.

На текущий момент попытка мошенничества была зафиксирована только в отношении фонда "Старость в радость". Остальные домены на данный момент остаются спящими и находятся на мониторинге у специалистов CERT-GIB: они блокируют инфраструктуру мошенников, расследуют инциденты и собирают информацию о предполагаемых атакующих. Благодаря оперативному детектированию мошеннической схемы и бдительности сотрудников фондов ущерба удалось избежать.

"С начала августа Group-IB фиксирует серию таргетированных атак на благотворительные организации. Для фондов подобные атаки имеют куда более серьезные последствия, чем для других организаций, так как они наносят удар по их главному активу — человеческому доверию. Для нашей компании работа над этим кейсом имеет особую важность, поскольку в данном случае речь идет не о репутационных и финансовых рисках, а зачастую о шансах людей на жизнь", — прокомментировал ситуацию заместитель руководителя CERT-GIB Ярослав Каргалев.