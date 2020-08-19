МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Импорт персональных компьютеров (ПК) в Россию во втором квартале 2020 года вырос на 30,1% в годовом выражении на фоне массового перехода россиян на "удаленку" — до 1,49 миллиона штук, говорится в сообщении аналитической компании IDC.

"По данным IDC PC Quarterly Tracker, в Россию за этот период было поставлено около 1,49 миллиона настольных и портативных компьютеров, что на 30,1% больше показателей аналогичного периода 2019 года и значительно превосходит прогноз начала второго квартала. Доля потребительских моделей ноутбуков выросла на 3%, а потребительских моделей десктопов – на 6% по сравнению с первым кварталом года", — сообщается в релизе.

"Основными драйверами роста явились удаленная работа и обучение, отложенный спрос и традиционные в кризис инвестиции населения в электронику. Кроме того, ноутбуки стали значительно более персональными устройствами в семьях… Треть поставок ноутбуков и более половины поставок десктопов пришлись на модели для корпоративных заказчиков. Этот факт является основанием для сдержанного оптимизма для многих игроков рынка", – прокомментировал старший аналитик IDC Дмитрий Ильин.

Лидером по поставкам персональных компьютеров на российский рынок за отчетный квартал стала компания Lenovo (21,7% от всех поставленных за квартал ПК). Второе и третье места пришлись на HP Inc. (20,6%) и Acer Group (16,5%), а замкнули пятерку Asus (14,7%) и Dell Technologies (4,6%).

Поставки настольных ПК во втором квартале увеличились на 1,6% относительно прошлого года и составили 432 тысячи штук, ноутбуков — на 47%, до 1,059 миллиона штук.

"В третьем квартале 2020 года на рынке персональных компьютеров сохранится тенденция к росту поставок в связи с опасениями второй волны COVID-19, и рост составит 18,9%. В четвертом квартале рост поставок сменится спадом на 4%, однако год рынок ПК закончит ростом в 9%. В 2021 году рынок продолжит снижение, а вернется к сдержанному росту не ранее 2022 года. Динамика будет определяться насыщением потребительского спроса и дальнейшим падением реальных доходов и денежных запасов населения", – прогнозирует Ильин.